  1. В Україні

СБУ викрила курсанта військового інституту, що працював на ФСБ

19:33, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ викрила агента ФСБ серед курсантів: він коригував ракетні удари по об’єктах ЗСУ.
СБУ викрила курсанта військового інституту, що працював на ФСБ
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд позбавив волі на 15 років з конфіскацією майна ще одного агента ФСБ. Ним виявився курсант одного з військових інститутів України, завербований російською спецслужбою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Слідство встановило, що зрадник за завданням ворога мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, в якому проходив навчання. Серед цілей, координати яких він збирав для передачі ФСБ, були навчальні корпуси, казарми курсантів, полігони, а також оборонні підприємства регіону.

Крім цього, агент підготував для кураторів погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах, що могло бути використано для завдання максимальної шкоди.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали зловмисника безпосередньо на території вишу, коли той формував агентурний звіт з координатами для повітряної атаки.

За матеріалами справи, вербування курсанта відбулося через Telegram-канал з пропозиціями “легкого заробітку”. Для збору розвідданих він здійснював приховану фотофіксацію навчальних об’єктів та виробничих цехів підприємств оборонно-промислового комплексу, де проходили виїзні заняття курсантів.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон з доказами співпраці з ФСБ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд СБУ держзрада війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]