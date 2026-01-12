СБУ викрила курсанта військового інституту, що працював на ФСБ

СБУ викрила агента ФСБ серед курсантів: він коригував ракетні удари по об’єктах ЗСУ.

Фото: СБУ

Суд позбавив волі на 15 років з конфіскацією майна ще одного агента ФСБ. Ним виявився курсант одного з військових інститутів України, завербований російською спецслужбою.

Слідство встановило, що зрадник за завданням ворога мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, в якому проходив навчання. Серед цілей, координати яких він збирав для передачі ФСБ, були навчальні корпуси, казарми курсантів, полігони, а також оборонні підприємства регіону.

Крім цього, агент підготував для кураторів погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах, що могло бути використано для завдання максимальної шкоди.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали зловмисника безпосередньо на території вишу, коли той формував агентурний звіт з координатами для повітряної атаки.

За матеріалами справи, вербування курсанта відбулося через Telegram-канал з пропозиціями “легкого заробітку”. Для збору розвідданих він здійснював приховану фотофіксацію навчальних об’єктів та виробничих цехів підприємств оборонно-промислового комплексу, де проходили виїзні заняття курсантів.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон з доказами співпраці з ФСБ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

