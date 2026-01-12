СБУ разоблачила курсанта военного института, работавшего на ФСБ

СБУ разоблачила агента ФСБ среди курсантов: он корректировал ракетные удары по объектам ВСУ.

Фото: СБУ

Суд лишил свободы на 15 лет с конфискацией имущества еще одного агента ФСБ. Им оказался курсант одного из военных институтов Украины, завербованный российской спецслужбой.

Следствие установило, что предатель по заданию врага должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, в котором проходил обучение. Среди целей, координаты которых он собирал для передачи ФСБ, были учебные корпуса, казармы курсантов, полигоны, а также оборонные предприятия региона.

Кроме этого, агент подготовил для кураторов почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах, что могло быть использовано для нанесения максимального ущерба.

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задержали злоумышленника непосредственно на территории вуза, когда тот формировал агентурный отчет с координатами для воздушной атаки.

По материалам дела, вербовка курсанта произошла через Telegram-канал с предложениями «легкого заработка». Для сбора разведданных он осуществлял скрытую фотофиксацию учебных объектов и производственных цехов предприятий оборонно-промышленного комплекса, где проходили выездные занятия курсантов.

Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

