54 млн грн через ЄСПЛ: САП завершила розслідування у справі Логвинського

САП завершила розслідування у так званій справі «Золотого мандарина».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у так званій справі «Золотого мандарина», що стосується заволодіння та легалізації понад 54 млн грн коштів державного бюджету. За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

За даними слідства, у 2013–2016 роках колишній народний депутат Георгій Логвинський організував і реалізував злочинну схему з незаконного отримання бюджетних коштів шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини. Йдеться про спір між підконтрольним учасникам схеми ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представник товариства за вказівкою підозрюваного звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з держави понад 54,1 млн грн нібито через тривале невиконання судового рішення щодо боргу «Київенерго». Водночас, як встановило слідство, на той момент «Київенерго» на 75% належало приватним власникам, виконавче провадження не відкривалося, а виконання рішення було розстрочене судом. Крім того, «Золотой Мандарин Ойл» ще раніше відступив право вимоги іншій компанії та отримав за це кошти.

Надалі, за версією слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, внаслідок чого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав відповідальність держави у конфлікті між двома приватними структурами. На підставі цієї декларації з держбюджету було перераховано понад 54 млн грн на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», після чого кошти легалізували через конвертаційні центри.

Слідство також встановило, що на момент звернення до ЄСПЛ директор компанії вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а майно та рахунки підприємства перебували під арештом у межах справи щодо боргів перед державним «Родовід Банком» на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення отриманих коштів, співучасники, за даними САП, використали підроблені документи та через суд поновили строк на оскарження судового рішення через п’ять років після його ухвалення.

У САП нагадали, що у січні 2020 року про підозру було повідомлено шістьом учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату України. Повідомлення про підозру екснардепу стало можливим після припинення імунітету; оскільки він залишив Україну, підозру оголосили у спеціальному порядку.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, підроблення документів і невиконання судових рішень.

