  1. В Україні

54 млн грн через ЄСПЛ: САП завершила розслідування у справі Логвинського

17:19, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
САП завершила розслідування у так званій справі «Золотого мандарина».
54 млн грн через ЄСПЛ: САП завершила розслідування у справі Логвинського
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у так званій справі «Золотого мандарина», що стосується заволодіння та легалізації понад 54 млн грн коштів державного бюджету. За дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у 2013–2016 роках колишній народний депутат Георгій Логвинський організував і реалізував злочинну схему з незаконного отримання бюджетних коштів шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини. Йдеться про спір між підконтрольним учасникам схеми ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

У вересні 2013 року представник товариства за вказівкою підозрюваного звернувся до ЄСПЛ із заявою про стягнення з держави понад 54,1 млн грн нібито через тривале невиконання судового рішення щодо боргу «Київенерго». Водночас, як встановило слідство, на той момент «Київенерго» на 75% належало приватним власникам, виконавче провадження не відкривалося, а виконання рішення було розстрочене судом. Крім того, «Золотой Мандарин Ойл» ще раніше відступив право вимоги іншій компанії та отримав за це кошти.

Надалі, за версією слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, внаслідок чого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав відповідальність держави у конфлікті між двома приватними структурами. На підставі цієї декларації з держбюджету було перераховано понад 54 млн грн на користь ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», після чого кошти легалізували через конвертаційні центри.

Слідство також встановило, що на момент звернення до ЄСПЛ директор компанії вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а майно та рахунки підприємства перебували під арештом у межах справи щодо боргів перед державним «Родовід Банком» на суму понад 70 млн грн. Щоб уникнути стягнення отриманих коштів, співучасники, за даними САП, використали підроблені документи та через суд поновили строк на оскарження судового рішення через п’ять років після його ухвалення.

У САП нагадали, що у січні 2020 року про підозру було повідомлено шістьом учасникам схеми, а в липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату України. Повідомлення про підозру екснардепу стало можливим після припинення імунітету; оскільки він залишив Україну, підозру оголосили у спеціальному порядку.

Дії підозрюваних кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, підроблення документів і невиконання судових рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]