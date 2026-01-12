  1. В Украине

54 млн грн из-за ЕСПЧ: САП завершила расследование по делу Логвинского

17:19, 12 января 2026
САП завершила расследование по так называемому делу «Золотого мандарина».
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в так называемом деле «Золотого мандарина», которое касается завладения и легализации более 54 млн грн средств государственного бюджета. По поручению прокурора САП детективы НАБУ открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

По данным следствия, в 2013–2016 годах бывший народный депутат Георгий Логвинский организовал и реализовал преступную схему незаконного получения бюджетных средств путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека. Речь идет о споре между подконтрольным участникам схемы ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

В сентябре 2013 года представитель общества по указанию подозреваемого обратился в ЕСПЧ с заявлением о взыскании с государства более 54,1 млн грн якобы из-за длительного неисполнения судебного решения по долгу «Киевэнерго». В то же время, как установило следствие, на тот момент «Киевэнерго» на 75% принадлежало частным владельцам, исполнительное производство не открывалось, а исполнение решения было рассрочено судом. Кроме того, «Золотой Мандарин Ойл» еще ранее уступил право требования другой компании и получил за это денежные средства.

В дальнейшем, по версии следствия, экснардеп договорился с руководством Министерства юстиции, в результате чего правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал ответственность государства в конфликте между двумя частными структурами. На основании этой декларации из госбюджета было перечислено более 54 млн грн в пользу ООО «Золотой Мандарин Ойл», после чего средства были легализованы через конвертационные центры.

Следствие также установило, что на момент обращения в ЕСПЧ директор компании уже был обвиняемым в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а имущество и счета предприятия находились под арестом в рамках дела о долгах перед государственным «Родовид Банком» на сумму более 70 млн грн. Чтобы избежать взыскания полученных средств, соучастники, по данным САП, использовали поддельные документы и через суд восстановили срок на обжалование судебного решения через пять лет после его вынесения.

В САП напомнили, что в январе 2020 года о подозрении было сообщено шести участникам схемы, а в июле 2023 года — ее организатору, бывшему народному депутату Украины. Сообщение о подозрении экснардепу стало возможным после прекращения иммунитета; поскольку он покинул территорию Украины, подозрение было объявлено в специальном порядке.

Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за завладение имуществом в особо крупных размерах, легализацию доходов, подделку документов и неисполнение судебных решений.

САП

