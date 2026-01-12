Приєднався «з Лондона», але був у Мюнхені: адвокат з Британії збрехав судді про локацію й втратив право на професію

За неправдиву інформацію про своє місцеперебування під час судового засідання адвоката викреслили з реєстру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британського адвоката Пріянка Танвара викреслили з реєстру після того, як він збрехав суду про те, де перебував під час слухання. Юрист заявив, що підключився до засідання з Лондона, хоча насправді знаходився в німецькому Мюнхені. Про це повідомляє Law Gazette.

Як встановив трибунал, у серпні 2023 року Танвар під час дистанційного слухання надав суду неправдиву інформацію про своє місце перебування.

Що саме сталося

Танвар працював як незалежний консультант для лондонської юридичної фірми та представляв батька у сімейній справі. Він заздалегідь попередив суд і учасників процесу, що перебуває за кордоном і братиме участь онлайн.

Однак під час слухання суддя прямо запитав, де він знаходиться. У відповідь адвокат сказав: «Ілінг, Лондон». Пізніше Танвар пояснював, що нібито неправильно зрозумів запитання і не мав наміру вводити суд в оману.

Чому це не прийняли

Представник Solicitors Regulation Authority заявив, що таке пояснення не витримує критики. За його словами, суддю цікавило саме фактичне місце перебування адвоката в той момент. До того ж Танвар залишався повноцінним учасником справи, спілкувався з клієнтом і відповідав за документи.

Трибунал дійшов висновку, що адвокат мав кілька можливостей чесно сказати, що перебуває в Мюнхені, але свідомо цього не зробив.

Рішення і покарання

Голова трибуналу Керолайн Еванс заявила, що вимога суду передбачала особисту присутність, і адвокат був зобов’язаний її виконати. Намір створити враження, що він перебуває в офісі в Лондоні, був очевидним.

У підсумку Танвара викреслили з реєстру адвокатів. Окрім цього, його зобов’язали сплатити 7 500 фунтів стерлінгів судових витрат. Трибунал наголосив: введення судді в оману — одне з найсерйозніших професійних порушень для адвоката.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.