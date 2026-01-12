Подключился «из Лондона», но был в Мюнхене: адвокат из Британии солгал судье о локации и потерял право на профессию

За недостоверную информацию о своем местонахождении во время судебного заседания адвоката вычеркнули из реестра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британского адвоката Приянка Танвара вычеркнули из реестра после того, как он солгал суду о том, где находился во время слушания. Юрист заявил, что подключился к заседанию из Лондона, хотя на самом деле находился в немецком Мюнхене. Об этом сообщает Law Gazette.

Как установил трибунал, в августе 2023 года Танвар во время дистанционного слушания предоставил суду недостоверную информацию о своем месте пребывания.

Что именно произошло

Танвар работал как независимый консультант для лондонской юридической фирмы и представлял отца в семейном деле. Он заранее предупредил суд и участников процесса, что находится за границей и будет участвовать онлайн.

Однако во время слушания судья прямо спросил, где он находится. В ответ адвокат сказал: «Илинг, Лондон». Позже Танвар объяснял, что якобы неправильно понял вопрос и не имел намерения вводить суд в заблуждение.

Почему это не приняли

Представитель Solicitors Regulation Authority заявил, что такое объяснение не выдерживает критики. По его словам, судью интересовало именно фактическое место пребывания адвоката в тот момент. Кроме того, Танвар оставался полноценным участником дела, общался с клиентом и отвечал за документы.

Трибунал пришел к выводу, что адвокат имел несколько возможностей честно сказать, что находится в Мюнхене, но сознательно этого не сделал.

Решение и наказание

Глава трибунала Керолайн Эванс заявила, что требование суда предусматривало личное присутствие, и адвокат был обязан его выполнить. Намерение создать впечатление, что он находится в офисе в Лондоне, было очевидным.

В итоге Танвара вычеркнули из реестра адвокатов. Кроме того, его обязали выплатить 7 500 фунтов стерлингов судебных расходов. Трибунал подчеркнул: введение судьи в заблуждение — одно из самых серьезных профессиональных нарушений для адвоката.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.