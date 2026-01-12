Фінансова компанія не довела борг — суд на Полтавщині став на бік позичальниці

Суд захистив права позичальниці у справі щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області став на захист прав позичальниці та визнав незаконним виконавчий напис нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості. Суд дійшов висновку, що фінансова компанія не довела безспірність своїх вимог, а сам напис було вчинено з порушенням вимог законодавства, що унеможливлює його примусове виконання.

Так, суд розглянув у порядку спрощеного провадження цивільну справу щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості з 35-річної жительки Ланнівської громади на користь однієї з фінансових компаній.

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на відсутність належних документів, які підтверджують безспірність заборгованості. Зокрема, було зазначено, що під час вчинення виконавчого напису нотаріусу не було надано повний пакет первинних документів, передбачених законодавством, зокрема підтвердження фактичного руху коштів та належного розрахунку боргу.

Суд детально дослідив усі надані документи та наголосив, що обов’язковою умовою вчинення виконавчого напису є наявність безспірної заборгованості, яка має підтверджуватися виключно належними та допустимими доказами, зокрема первинними бухгалтерськими документами. Сам факт подання кредитором певного пакета документів нотаріусу не свідчить автоматично про відсутність спору щодо заборгованості. Нотаріальний виконавчий напис не створює право вимоги, а лише підтверджує його за умови дотримання встановленої законом процедури. У разі порушення цієї процедури боржник має право оскаржити виконавчий напис у судовому порядку.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що фінансова компанія не довела безспірність вимог, а нотаріальний напис було вчинено з порушенням вимог законодавства. У зв’язку з цим виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню.

Карлівський районний суд Полтавської області наголошує, що не допускає формального підходу там, де йдеться про права людини та її майнові інтереси. Кожне рішення повинно ґрунтуватися виключно на законі, належних доказах і принципі справедливості. Саме так забезпечується реальний захист громадян від безпідставних вимог та зловживань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.