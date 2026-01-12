  1. Судова практика
  2. / В Україні

Фінансова компанія не довела борг — суд на Полтавщині став на бік позичальниці

18:09, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд захистив права позичальниці у справі щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості.
Фінансова компанія не довела борг — суд на Полтавщині став на бік позичальниці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області став на захист прав позичальниці та визнав незаконним виконавчий напис нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості. Суд дійшов висновку, що фінансова компанія не довела безспірність своїх вимог, а сам напис було вчинено з порушенням вимог законодавства, що унеможливлює його примусове виконання.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, суд розглянув у порядку спрощеного провадження цивільну справу щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса про стягнення кредитної заборгованості з 35-річної жительки Ланнівської громади на користь однієї з фінансових компаній.

Позивачка звернулася до суду з вимогою визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на відсутність належних документів, які підтверджують безспірність заборгованості. Зокрема, було зазначено, що під час вчинення виконавчого напису нотаріусу не було надано повний пакет первинних документів, передбачених законодавством, зокрема підтвердження фактичного руху коштів та належного розрахунку боргу.

Суд детально дослідив усі надані документи та наголосив, що обов’язковою умовою вчинення виконавчого напису є наявність безспірної заборгованості, яка має підтверджуватися виключно належними та допустимими доказами, зокрема первинними бухгалтерськими документами. Сам факт подання кредитором певного пакета документів нотаріусу не свідчить автоматично про відсутність спору щодо заборгованості. Нотаріальний виконавчий напис не створює право вимоги, а лише підтверджує його за умови дотримання встановленої законом процедури. У разі порушення цієї процедури боржник має право оскаржити виконавчий напис у судовому порядку.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що фінансова компанія не довела безспірність вимог, а нотаріальний напис було вчинено з порушенням вимог законодавства. У зв’язку з цим виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню.

Карлівський районний суд Полтавської області наголошує, що не допускає формального підходу там, де йдеться про права людини та її майнові інтереси. Кожне рішення повинно ґрунтуватися виключно на законі, належних доказах і принципі справедливості. Саме так забезпечується реальний захист громадян від безпідставних вимог та зловживань.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Полтава

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]