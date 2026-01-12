Финансовая компания не доказала долг — суд на Полтавщине встал на сторону заемщицы

Суд защитил права заемщицы в деле по обжалованию исполнительной надписи нотариуса о взыскании кредитной задолженности.

Карловский районный суд Полтавской области встал на защиту прав заемщицы и признал незаконным исполнительную надпись нотариуса о взыскании кредитной задолженности. Суд пришел к выводу, что финансовая компания не доказала бесспорность своих требований, а сама надпись была совершена с нарушением требований законодательства, что делает невозможным ее принудительное исполнение.

Так, суд рассмотрел в порядке упрощенного производства гражданское дело по обжалованию исполнительной надписи нотариуса о взыскании кредитной задолженности с 35-летней жительницы Ланнивской громады в пользу одной из финансовых компаний.

Истица обратилась в суд с требованием признать исполнительную надпись такой, которая не подлежит исполнению, ссылаясь на отсутствие надлежащих документов, подтверждающих бесспорность задолженности. В частности, было указано, что при совершении исполнительной надписи нотариусу не был предоставлен полный пакет первичных документов, предусмотренных законодательством, в том числе подтверждение фактического движения средств и надлежащего расчета долга.

Суд детально исследовал все предоставленные документы и подчеркнул, что обязательным условием совершения исполнительной надписи является наличие бесспорной задолженности, которая должна подтверждаться исключительно надлежащими и допустимыми доказательствами, в том числе первичными бухгалтерскими документами. Сам факт подачи кредитором определенного пакета документов нотариусу не свидетельствует автоматически об отсутствии спора относительно задолженности. Нотариальная исполнительная надпись не создает право требования, а лишь подтверждает его при условии соблюдения установленной законом процедуры. В случае нарушения этой процедуры должник имеет право обжаловать исполнительную надпись в судебном порядке.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что финансовая компания не доказала бесспорность требований, а нотариальная надпись была совершена с нарушением требований законодательства. В связи с этим исполнительная надпись признана такой, которая не подлежит исполнению.

Карловский районный суд Полтавской области подчеркивает, что не допускает формального подхода там, где речь идет о правах человека и его имущественных интересах. Каждое решение должно основываться исключительно на законе, надлежащих доказательствах и принципе справедливости. Именно так обеспечивается реальная защита граждан от безосновательных требований и злоупотреблений.

