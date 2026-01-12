Головний сервісний центр МВС відновив роботу сервісу перевірки документів після збою

Сервіс перевірки документів у Головному сервісному центрі МВС знову працює у штатному режимі.

Фото: hsc.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 січня головний сервісний центр МВС повідомляв, що сервіс перевірки документів на офіційному сайті ГСЦ МВС наразі тимчасово недоступний.

12 січня роботу сервісу було відновлено, а технічні роботи завершено.

«Повідомляємо, що сервіс перевірки документів на офіційному сайті ГСЦ МВС знову працює у штатному режимі.

Технічні збої усунено, система стабільна та доступна для користування», - заявив головний сервісний центр МВС.

Для коректного користування сервісом необхідно дотримуватися наступних правил введення даних:

- Дані вводяться виключно українськими літерами.

- Серії та номери документів зазначаються великими літерами.

- Дата вводиться у зворотному порядку: рік, місяць, число (формат — РРРР-ММ-ДД).

