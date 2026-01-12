  1. В Україні
  2. / Авто

Головний сервісний центр МВС відновив роботу сервісу перевірки документів після збою

16:57, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сервіс перевірки документів у Головному сервісному центрі МВС знову працює у штатному режимі.
Головний сервісний центр МВС відновив роботу сервісу перевірки документів після збою
Фото: hsc.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 січня головний сервісний центр МВС повідомляв, що сервіс перевірки документів на офіційному сайті ГСЦ МВС наразі тимчасово недоступний.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

12 січня роботу сервісу було відновлено, а технічні роботи завершено.

«Повідомляємо, що сервіс перевірки документів на офіційному сайті ГСЦ МВС знову працює у штатному режимі.

Технічні збої усунено, система стабільна та доступна для користування», - заявив головний сервісний центр МВС.

Для коректного користування сервісом необхідно дотримуватися наступних правил введення даних:

- Дані вводяться виключно українськими літерами.

- Серії та номери документів зазначаються великими літерами.

- Дата вводиться у зворотному порядку: рік, місяць, число (формат — РРРР-ММ-ДД).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добросовісність та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

Арешт як правовий інструмент: судова практика у справі про незаконне виготовлення рідин для електронних сигарет

Суд у Хмельницьку підтвердив, що право власності може бути обмежене, коли йдеться про збереження доказів.

У Раді закликають Кабмін виділити кошти та створити резерв трансформаторів для енергетичної стабільності Києва, Дніпра та областей

Після масованих ударів рф сотні тисяч українців залишилися без світла — депутати вимагають від уряду терміново забезпечити резерв трансформаторів і обладнання для критичної інфраструктури.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

Без банкрутства і примусових стягнень: комітет Ради підтримав законопроєкт про платоспроможність держенергопідприємств

Комітет підтримав законопроєкт, який передбачає заходи для стабілізації фінансового стану державних енергетичних підприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]