Главный сервисный центр МВД возобновил работу сервиса проверки документов после сбоя

Сервис проверки документов в Главном сервисном центре МВД снова работает в штатном режиме.

Фото: hsc.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 января Главный сервисный центр МВД сообщал, что сервис проверки документов на официальном сайте ГСЦ МВД временно был недоступен.

12 января работа сервиса была восстановлена, а технические работы завершены.

«Сообщаем, что сервис проверки документов на официальном сайте ГСЦ МВД снова работает в штатном режиме.

Технические сбои устранены, система стабильна и доступна для пользования», — заявил Главный сервисный центр МВД.

Для корректного использования сервиса необходимо соблюдать следующие правила ввода данных:

— данные вводятся исключительно украинскими буквами;

— серии и номера документов указываются заглавными буквами;

— дата вводится в обратном порядке: год, месяц, число (формат — ГГГГ-ММ-ДД).

