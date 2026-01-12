Главный сервисный центр МВД возобновил работу сервиса проверки документов после сбоя
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 января Главный сервисный центр МВД сообщал, что сервис проверки документов на официальном сайте ГСЦ МВД временно был недоступен.
12 января работа сервиса была восстановлена, а технические работы завершены.
«Сообщаем, что сервис проверки документов на официальном сайте ГСЦ МВД снова работает в штатном режиме.
Технические сбои устранены, система стабильна и доступна для пользования», — заявил Главный сервисный центр МВД.
Для корректного использования сервиса необходимо соблюдать следующие правила ввода данных:
— данные вводятся исключительно украинскими буквами;
— серии и номера документов указываются заглавными буквами;
— дата вводится в обратном порядке: год, месяц, число (формат — ГГГГ-ММ-ДД).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.