Бронювання за $26 тисяч: у Києві судитимуть директорку фірми за «зняття з розшуку» військовозобов’язаних

Жінку обвинувачують у зловживанні впливом під час «вирішення питань» військового обліку чоловіків призовного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть директорку підприємства, яка за 26 тисяч доларів знімала військовозобов’язаних з розшуку з подальшим бронюванням у своїй компанії. Про це повідомляє столична поліція.

27-річну мешканку Київщини обвинувачують у зловживанні впливом під час «вирішення питань» військового обліку чоловіків призивного віку. Їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

Так, у серпні минулого року поліцейські викрили керівницю комерційної структури. Вона обіцяла за грошову винагороду сприяти зняттю військовозобов’язаних чоловіків з розшуку, виключенню їх з військового обліку, а також подальшому бронюванню через формальне працевлаштування на своєму підприємстві, що має статус критично важливого для економіки та життєдіяльності держави.

За даними слідства, до злочинної діяльності причетна мешканка міста Бориспіль Київської області – керівниця однієї з комерційних структур. Вона вимагала 26 тисяч доларів за «вирішення питання» одразу щодо двох військовозобов’язаних. Частину цієї суми – 19 тисяч доларів – жінка отримала як завдаток через посередника, решту коштів планували передати згодом.

Під час передачі першої частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманий про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Наразі поліцейські завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.