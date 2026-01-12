Бронирование за 26 тысяч долларов: в Киеве будут судить директорку фирмы за «снятие с розыска» военнообязанных

Женщину обвиняют в злоупотреблении влиянием при «решении вопросов» воинского учета мужчин призывного возраста.

В Киеве будут судить директорку предприятия, которая за 26 тысяч долларов снимала военнообязанных с розыска с последующим бронированием в своей компании. Об этом сообщает столичная полиция.

27-летнюю жительницу Киевской области обвиняют в злоупотреблении влиянием при «решении вопросов» воинского учета мужчин призывного возраста. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Так, в августе прошлого года полицейские разоблачили руководительницу коммерческой структуры. Она обещала за денежное вознаграждение содействовать снятию военнообязанных мужчин с розыска, исключению их из воинского учета, а также последующему бронированию через формальное трудоустройство на своем предприятии, которое имеет статус критически важного для экономики и жизнедеятельности государства.

По данным следствия, к преступной деятельности причастна жительница города Борисполь Киевской области — руководительница одной из коммерческих структур. Она требовала 26 тысяч долларов за «решение вопроса» сразу относительно двух военнообязанных. Часть этой суммы — 19 тысяч долларов — женщина получила в качестве задатка через посредника, остальную сумму планировали передать позже.

Во время передачи первой части неправомерной выгоды правоохранители задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

В настоящее время полицейские завершили расследование и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

