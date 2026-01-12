У Києві поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

Оповіщення дублюватимуть під час відключень електроенергії, коли не працюють стаціонарні системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські сповіщатимуть жителів міста про сигнал повітряної тривоги під час відключень електроенергії. Про це повідомляє столична поліція.

Відтак, правоохоронці інформуватимуть громадян у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, під час відсутності електропостачання, коли основні системи оповіщення можуть не працювати.

Для ефективного інформування поліцейські, дублюватимуть сигнал «Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги» за допомогою гучномовця. Зокрема під час патрулювання житлових кварталів та місць масового перебування людей.

Правоохоронці зазначаються, що у зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії у столиці та ускладненням погодних умов, підрозділи поліції Києва працюють у посиленому режимі та збільшили кількість нарядів у районах, які найбільше постраждали від ворожого обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.