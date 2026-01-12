В Киеве полицейские будут оповещать о воздушной тревоге через громкоговорители

Оповещение будут дублировать во время отключений электроэнергии, когда не работают стационарные системы.

В Киеве полицейские будут оповещать жителей города о сигнале воздушной тревоги во время отключений электроэнергии. Об этом сообщает столичная полиция.

Таким образом, правоохранители будут информировать граждан в случае объявления сигнала воздушной тревоги при отсутствии электроснабжения, когда основные системы оповещения могут не работать.

Для эффективного информирования полицейские будут дублировать сигнал «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» с помощью громкоговорителя. В частности, во время патрулирования жилых кварталов и мест массового пребывания людей.

Правоохранители отмечают, что в связи с продолжительными отключениями электроэнергии в столице и усложнением погодных условий подразделения полиции Киева работают в усиленном режиме и увеличили количество нарядов в районах, которые больше всего пострадали от вражеского обстрела.

