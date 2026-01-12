  1. В Украине

В Киеве полицейские будут оповещать о воздушной тревоге через громкоговорители

19:00, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оповещение будут дублировать во время отключений электроэнергии, когда не работают стационарные системы.
В Киеве полицейские будут оповещать о воздушной тревоге через громкоговорители
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полицейские будут оповещать жителей города о сигнале воздушной тревоги во время отключений электроэнергии. Об этом сообщает столичная полиция.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Таким образом, правоохранители будут информировать граждан в случае объявления сигнала воздушной тревоги при отсутствии электроснабжения, когда основные системы оповещения могут не работать.

Для эффективного информирования полицейские будут дублировать сигнал «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» с помощью громкоговорителя. В частности, во время патрулирования жилых кварталов и мест массового пребывания людей.

Правоохранители отмечают, что в связи с продолжительными отключениями электроэнергии в столице и усложнением погодных условий подразделения полиции Киева работают в усиленном режиме и увеличили количество нарядов в районах, которые больше всего пострадали от вражеского обстрела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Киев патрульная полиция воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]