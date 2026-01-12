  1. Суд інфо
  2. / В Україні

ВАКС виніс вирок судді Кропивницького апеляційного суду Володимиру Гончару за хабар у справі смертельної ДТП

18:45, 12 січня 2026
Йдеться про хабар у 10 тисяч доларів за умовне покарання винуватцю аварії.
ВАКС виніс вирок судді Кропивницького апеляційного суду Володимиру Гончару за хабар у справі смертельної ДТП
Колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок, яким суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара визнано винуватим у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди за звільнення винуватця смертельної ДТП від покарання з випробуванням. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя: судді, прокурора, адвоката, строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя за пособництва іншої особи висловив прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів за призначення за результатами апеляційного розгляду справи особі, яка спричинила ДТП зі смертельними наслідками, покарання, що не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Зважаючи на те, що колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю ДТП покарання у виді позбавлення волі, більшу частину коштів особи повернули. Під час проведення слідчих дій, правоохоронці за місцем проживання посередника виявили частину незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 доларів.

суд суддя ДТП САП ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Кропивницький

