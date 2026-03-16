Виконавці оборонних контрактів можуть отримати статус критично важливих — Кабмін оновив критерії

Статус критично важливих зможуть отримати підприємства, що виконують роботи з перевезення, ремонту та забезпечення озброєння і військової техніки.

Кабмін ухвалив зміни до критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які визнаються критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідну постанову №334 уряд ухвалив 16 березня.

Документ вносить зміну до пункту 9 Критеріїв та порядку визначення критично важливих підприємств, затверджених постановою КМУ від 27 січня 2023 року №76. Ці критерії застосовуються, зокрема, під час бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Згідно зі змінами, до переліку підприємств, які можуть бути визначені критично важливими, додано суб’єкти, що виконують контракти на потреби оборони.

Йдеться про підприємства, установи та організації, які уклали договори з командуваннями видів або окремих родів сил Збройних сил України.

Такі контракти можуть передбачати:

перевезення військових вантажів;

ремонт, утримання та експлуатацію озброєння, військової й спеціальної техніки;

роботи з боєприпасами та їх складовими;

закупівлю товарів оборонного призначення, необхідних для ремонту та обслуговування озброєння і техніки.

Таким чином уряд розширив можливості для підприємств оборонного та логістичного секторів отримувати статус критично важливих. Це, зокрема, дозволяє застосовувати механізм бронювання військовозобов’язаних працівників таких підприємств під час мобілізації.

