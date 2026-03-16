Исполнители оборонных контрактов могут получить статус критически важных — Кабмин обновил критерии
Кабмин принял изменения к критериям определения предприятий, учреждений и организаций, которые признаются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Соответствующее постановление №334 правительство приняло 16 марта.
Документ вносит изменение в пункт 9 Критериев и порядка определения критически важных предприятий, утвержденных постановлением КМУ от 27 января 2023 года №76. Эти критерии применяются, в частности, во время бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Согласно изменениям, в перечень предприятий, которые могут быть определены критически важными, добавлены субъекты, выполняющие контракты для нужд обороны.
Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которые заключили договоры с командованиями видов или отдельных родов сил Вооруженных сил Украины.
Такие контракты могут предусматривать:
- перевозку военных грузов;
- ремонт, содержание и эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники;
- работы с боеприпасами и их составными частями;
- закупку товаров оборонного назначения, необходимых для ремонта и обслуживания вооружения и техники.
Таким образом правительство расширило возможности для предприятий оборонного и логистического секторов получать статус критически важных. Это, в частности, позволяет применять механизм бронирования военнообязанных работников таких предприятий во время мобилизации.
