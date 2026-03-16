  1. В Україні

Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: де можна скласти тест українцям в Польщі

19:41, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Екзаменаційні центри працюватимуть не лише в Україні, а й за кордоном.
Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: де можна скласти тест українцям в Польщі
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) — вступному іспиті до закладів вищої освіти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Тест містить завдання з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. До обов’язкових входять:

  • українська мова,
  • математика,
  • історія України.

Серед предметів на вибір вступники можуть обрати:

  • українську літературу,
  • іноземну мову,
  • біологію,
  • фізику,
  • хімію,
  • географію.

Реєстрація на НМТ розпочалася 5 березня і триватиме до 2 квітня.

Як і в попередні роки, передбачено основну та додаткову сесії:

  • основна — з 20 травня до 25 червня;
  • додаткова — з 17 до 24 липня.

Екзаменаційні центри працюватимуть не лише в Україні, а й за кордоном — у 52 містах 31 країни світу.

Зокрема, у Польщі скласти НМТ-2026 можна буде в таких містах:

  • Бидгощ — основна та додаткова сесії;
  • Варшава — основна та додаткова сесії;
  • Вроцлав — основна та додаткова сесії;
  • Гданськ — основна та додаткова сесії;
  • Домброва-Гурніча — лише основна сесія;
  • Катовіце — основна та додаткова сесії;
  • Краків — основна та додаткова сесії;
  • Люблін — основна та додаткова сесії;
  • Познань — основна та додаткова сесії.

Кількість міст може зрости.  

Водночас кількість місць у закордонних центрах обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, воно стане недоступним для вибору під час реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Національний мультипредметний тест (НМТ)

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]