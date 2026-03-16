Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: де можна скласти тест українцям в Польщі
В Україні стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) — вступному іспиті до закладів вищої освіти.
Тест містить завдання з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. До обов’язкових входять:
- українська мова,
- математика,
- історія України.
Серед предметів на вибір вступники можуть обрати:
- українську літературу,
- іноземну мову,
- біологію,
- фізику,
- хімію,
- географію.
Реєстрація на НМТ розпочалася 5 березня і триватиме до 2 квітня.
Як і в попередні роки, передбачено основну та додаткову сесії:
- основна — з 20 травня до 25 червня;
- додаткова — з 17 до 24 липня.
Екзаменаційні центри працюватимуть не лише в Україні, а й за кордоном — у 52 містах 31 країни світу.
Зокрема, у Польщі скласти НМТ-2026 можна буде в таких містах:
- Бидгощ — основна та додаткова сесії;
- Варшава — основна та додаткова сесії;
- Вроцлав — основна та додаткова сесії;
- Гданськ — основна та додаткова сесії;
- Домброва-Гурніча — лише основна сесія;
- Катовіце — основна та додаткова сесії;
- Краків — основна та додаткова сесії;
- Люблін — основна та додаткова сесії;
- Познань — основна та додаткова сесії.
Кількість міст може зрости.
Водночас кількість місць у закордонних центрах обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, воно стане недоступним для вибору під час реєстрації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.