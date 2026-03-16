Розпочалася реєстрація на НМТ-2026: де можна скласти тест українцям в Польщі

В Україні стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ) — вступному іспиті до закладів вищої освіти.

Тест містить завдання з трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. До обов’язкових входять:

українська мова,

математика,

історія України.

Серед предметів на вибір вступники можуть обрати:

українську літературу,

іноземну мову,

біологію,

фізику,

хімію,

географію.

Реєстрація на НМТ розпочалася 5 березня і триватиме до 2 квітня.

Як і в попередні роки, передбачено основну та додаткову сесії:

основна — з 20 травня до 25 червня;

додаткова — з 17 до 24 липня.

Екзаменаційні центри працюватимуть не лише в Україні, а й за кордоном — у 52 містах 31 країни світу.

Зокрема, у Польщі скласти НМТ-2026 можна буде в таких містах:

Бидгощ — основна та додаткова сесії;

Варшава — основна та додаткова сесії;

Вроцлав — основна та додаткова сесії;

Гданськ — основна та додаткова сесії;

Домброва-Гурніча — лише основна сесія;

Катовіце — основна та додаткова сесії;

Краків — основна та додаткова сесії;

Люблін — основна та додаткова сесії;

Познань — основна та додаткова сесії.

Кількість міст може зрости.

Водночас кількість місць у закордонних центрах обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, воно стане недоступним для вибору під час реєстрації.

