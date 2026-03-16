Началась регистрация на НМТ-2026: где украинцы могут сдать тест в Польше

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) — вступительном экзамене в учреждения высшего образования.

Тест содержит задания по трем обязательным предметам и одному на выбор. К обязательным относятся:

• украинский язык,

• математика,

• история Украины.

Среди предметов на выбор абитуриенты могут выбрать:

• украинскую литературу,

• иностранный язык,

• биологию,

• физику,

• химию,

• географию.

Регистрация на НМТ началась 5 марта и продлится до 2 апреля.

Как и в предыдущие годы, предусмотрены основная и дополнительная сессии:

• основная — с 20 мая по 25 июня;

• дополнительная — с 17 по 24 июля.

Экзаменационные центры будут работать не только в Украине, но и за рубежом — в 52 городах 31 страны мира.

В частности, в Польше сдать НМТ-2026 можно будет в таких городах:

• Быдгощ — основная и дополнительная сессии;

• Варшава — основная и дополнительная сессии;

• Вроцлав — основная и дополнительная сессии;

• Гданьск — основная и дополнительная сессии;

• Домброва-Гурнича — только основная сессия;

• Катовице — основная и дополнительная сессии;

• Краков — основная и дополнительная сессии;

• Люблин — основная и дополнительная сессии;

• Познань — основная и дополнительная сессии.

Количество городов может увеличиться.

В то же время количество мест в зарубежных центрах ограничено. Если в определенном городе все места будут заняты, он станет недоступным для выбора во время регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.