  1. В Украине

Началась регистрация на НМТ-2026: где украинцы могут сдать тест в Польше

19:41, 16 марта 2026
Экзаменационные центры будут работать не только в Украине, но и за рубежом.
Фото: Getty Images
В Украине стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) — вступительном экзамене в учреждения высшего образования.

Тест содержит задания по трем обязательным предметам и одному на выбор. К обязательным относятся:
• украинский язык,
• математика,
• история Украины.

Среди предметов на выбор абитуриенты могут выбрать:

• украинскую литературу,
• иностранный язык,
• биологию,
• физику,
• химию,
• географию.

Регистрация на НМТ началась 5 марта и продлится до 2 апреля.

Как и в предыдущие годы, предусмотрены основная и дополнительная сессии:

• основная — с 20 мая по 25 июня;
• дополнительная — с 17 по 24 июля.

Экзаменационные центры будут работать не только в Украине, но и за рубежом — в 52 городах 31 страны мира.

В частности, в Польше сдать НМТ-2026 можно будет в таких городах:

• Быдгощ — основная и дополнительная сессии;
• Варшава — основная и дополнительная сессии;
• Вроцлав — основная и дополнительная сессии;
• Гданьск — основная и дополнительная сессии;
• Домброва-Гурнича — только основная сессия;
• Катовице — основная и дополнительная сессии;
• Краков — основная и дополнительная сессии;
• Люблин — основная и дополнительная сессии;
• Познань — основная и дополнительная сессии.

Количество городов может увеличиться.

В то же время количество мест в зарубежных центрах ограничено. Если в определенном городе все места будут заняты, он станет недоступным для выбора во время регистрации.

Украина Национальный мультипредметный тест (НМТ)

