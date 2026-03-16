Кабмін затвердив фінансування ремонту доріг і встановив чіткі дедлайни

Ремонт міжнародних трас мають завершити до 1 травня, основні роботи — до 1 червня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році. Відповідну постанову №335 уряд ухвалив 16 березня.

Документ визначає механізм використання коштів бюджетної програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить 12,86 млрд грн, з яких 12,6 млрд грн — кошти загального фонду держбюджету, а 257,7 млн грн — грантові кошти міжнародних донорів.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми визначено Агентство відновлення. Одержувачами фінансування можуть бути юридичні особи, які виконують функції замовника робіт і послуг з будівництва, ремонту та утримання доріг або розвитку пунктів пропуску на державному кордоні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Міністерству розвитку громад та територій та Агентству відновлення уряд доручив суттєво пришвидшити темпи виконання дорожніх робіт.

Зокрема, поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня, а усі основні дорожні роботи — до 1 червня 2026 року.

На що підуть кошти

Фінансування спрямовуватиметься на кілька основних напрямів:

поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення — 10,82 млрд грн;

науково-дослідні роботи у сфері дорожнього господарства — 29,3 млн грн;

функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства — 86,4 млн грн;

підготовку та супровід проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями — 771,3 млн грн;

реалізацію інвестиційного проєкту DRIVE зі створення стійкої інфраструктури — 257,7 млн грн;

співфінансування проєктів розбудови пунктів пропуску через кордон за програмою ЄС “Механізм сполучення Європи” (CEF) — 542,3 млн грн;

ремонт та утримання автомобільних пунктів пропуску на кордоні — 350 млн грн.

Розвиток прикордонної інфраструктури

Частину коштів спрямують на модернізацію пунктів пропуску та транспортної інфраструктури поблизу кордону. Зокрема, передбачено фінансування робіт у Волинській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Київській областях.

Серед запланованих проєктів — реконструкція пункту пропуску «Лужанка», модернізація інфраструктури пункту «Порубне — Сірет», а також облаштування стоянок для вантажного транспорту біля пунктів пропуску та ремонт мостів і шляхопроводів.

Крім того, фінансування передбачено для утримання і ремонту низки пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, зокрема «Ягодин — Дорогуськ», «Ужгород — Вишнє-Нємецьке», «Чоп — Захонь», «Могилів-Подільський — Отач» та інших.

Контроль використання коштів

Агентство відновлення щомісяця звітуватиме Міністерству фінансів про використання коштів на реалізацію інвестиційних проєктів, а також вноситиме відповідні дані до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.