  В Україні

Кабмін затвердив фінансування ремонту доріг і встановив чіткі дедлайни

19:54, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ремонт міжнародних трас мають завершити до 1 травня, основні роботи — до 1 червня.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році. Відповідну постанову №335 уряд ухвалив 16 березня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ визначає механізм використання коштів бюджетної програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить 12,86 млрд грн, з яких 12,6 млрд грн — кошти загального фонду держбюджету, а 257,7 млн грн — грантові кошти міжнародних донорів.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми визначено Агентство відновлення. Одержувачами фінансування можуть бути юридичні особи, які виконують функції замовника робіт і послуг з будівництва, ремонту та утримання доріг або розвитку пунктів пропуску на державному кордоні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Міністерству розвитку громад та територій та Агентству відновлення уряд доручив суттєво пришвидшити темпи виконання дорожніх робіт.

Зокрема, поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня, а усі основні дорожні роботи — до 1 червня 2026 року.

На що підуть кошти

Фінансування спрямовуватиметься на кілька основних напрямів:

  • поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення — 10,82 млрд грн;
  • науково-дослідні роботи у сфері дорожнього господарства — 29,3 млн грн;
  • функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства — 86,4 млн грн;
  • підготовку та супровід проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями — 771,3 млн грн;
  • реалізацію інвестиційного проєкту DRIVE зі створення стійкої інфраструктури — 257,7 млн грн;
  • співфінансування проєктів розбудови пунктів пропуску через кордон за програмою ЄС “Механізм сполучення Європи” (CEF) — 542,3 млн грн;
  • ремонт та утримання автомобільних пунктів пропуску на кордоні — 350 млн грн.

Розвиток прикордонної інфраструктури

Частину коштів спрямують на модернізацію пунктів пропуску та транспортної інфраструктури поблизу кордону. Зокрема, передбачено фінансування робіт у Волинській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Київській областях.

Серед запланованих проєктів — реконструкція пункту пропуску «Лужанка», модернізація інфраструктури пункту «Порубне — Сірет», а також облаштування стоянок для вантажного транспорту біля пунктів пропуску та ремонт мостів і шляхопроводів.

Крім того, фінансування передбачено для утримання і ремонту низки пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, зокрема «Ягодин — Дорогуськ», «Ужгород — Вишнє-Нємецьке», «Чоп — Захонь», «Могилів-Подільський — Отач» та інших.

Контроль використання коштів

Агентство відновлення щомісяця звітуватиме Міністерству фінансів про використання коштів на реалізацію інвестиційних проєктів, а також вноситиме відповідні дані до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

дороги Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]