Кабмин утвердил финансирование ремонта дорог и установил четкие сроки

Кабмин утвердил порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году. Соответствующее постановление №335 правительство приняло 16 марта.

Документ определяет механизм использования средств бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования».

Общий объем финансирования в 2026 году составляет 12,86 млрд грн, из которых 12,6 млрд грн — средства общего фонда государственного бюджета, а 257,7 млн грн — грантовые средства международных доноров.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем программы определено Агентство восстановления. Получателями финансирования могут быть юридические лица, выполняющие функции заказчика работ и услуг по строительству, ремонту и содержанию дорог либо развитию пунктов пропуска на государственной границе.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что Министерству развития общин и территорий и Агентству восстановления правительство поручило существенно ускорить темпы выполнения дорожных работ.

В частности, текущий ремонт на трассах международного значения должен быть завершен до 1 мая, а все основные дорожные работы – до 1 июня 2026 года.

На что пойдут средства

Финансирование будет направлено на несколько основных направлений:

текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог государственного значения — 10,82 млрд грн;

научно-исследовательские работы в сфере дорожного хозяйства — 29,3 млн грн;

функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства — 86,4 млн грн;

подготовку и сопровождение проектов, финансируемых международными финансовыми организациями — 771,3 млн грн;

реализацию инвестиционного проекта DRIVE по созданию устойчивой инфраструктуры — 257,7 млн грн;

софинансирование проектов развития пунктов пропуска через границу по программе ЕС «Механизм соединения Европы» (CEF) — 542,3 млн грн;

ремонт и содержание автомобильных пунктов пропуска на границе — 350 млн грн.

Развитие приграничной инфраструктуры

Часть средств направят на модернизацию пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры вблизи границы. В частности, предусмотрено финансирование работ в Волынской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Киевской областях.

Среди запланированных проектов — реконструкция пункта пропуска «Лужанка», модернизация инфраструктуры пункта «Порубное — Сирет», а также обустройство стоянок для грузового транспорта возле пунктов пропуска и ремонт мостов и путепроводов.

Кроме того, финансирование предусмотрено для содержания и ремонта ряда пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в частности «Ягодин — Дорогуск», «Ужгород — Вишне-Немецкое», «Чоп — Захонь», «Могилев-Подольский — Отач» и других.

Контроль использования средств

Агентство восстановления ежемесячно будет отчитываться перед Министерством финансов об использовании средств на реализацию инвестиционных проектов, а также вносить соответствующие данные в Единую информационную систему управления публичными инвестиционными проектами.

Постановление принято в соответствии с Бюджетным кодексом Украины и определяет правила финансирования дорожной инфраструктуры на 2026 год.

