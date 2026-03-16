Суддю з Луганщини Івана Посохова викрили на підбурюванні адвоката до хабаря у $30 тисяч — НАБУ

Суддю Сіверськодонецького міського суду, відрядженого на Буковину, викрили на підбурюванні до хабаря за виправдувальний вирок.

Суддю з Луганщини, відрядженого до одного із судів Чернівецької області, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова, якого відрядили до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Наразі він бере участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

В НАБУ вказують, що гроші призначалися за винесення виправдувального вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу.

