Суддю з Луганщини Івана Посохова викрили на підбурюванні адвоката до хабаря у $30 тисяч — НАБУ

20:08, 16 березня 2026
Суддю Сіверськодонецького міського суду, відрядженого на Буковину, викрили на підбурюванні до хабаря за виправдувальний вирок.
Суддю з Луганщини, відрядженого до одного із судів Чернівецької області, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова, якого відрядили до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Наразі він бере участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

В НАБУ вказують, що гроші призначалися за винесення виправдувального вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу.

Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

