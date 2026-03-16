Судью из Луганской области Ивана Посохова разоблачили на подстрекательстве адвоката к взятке в $30 тысяч — НАБУ
Судью из Луганской области, командированного в один из судов Черновицкой области, разоблачили на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
По данным СМИ, речь идет о судье Северодонецкого городского суда Луганской области Иване Посохове, которого направили в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.
В настоящее время он участвует в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
В рамках досудебного расследования установлено, что судья подстрекал адвоката к передаче 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда Киева.
В НАБУ указывают, что деньги предназначались за вынесение оправдательного приговора по делу по обвинению лица в совершении уголовного правонарушения в сфере служебной деятельности.
Действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.
В настоящее время проверяется причастность других лиц к совершению преступления, решается вопрос о применении к судье меры пресечения.
