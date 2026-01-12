ВАКС вынес приговор судье Кропивницкого апелляционного суда Владимиру Гончару за взятку по делу смертельного ДТП

Речь идет о взятке в размере 10 тысяч долларов за условное наказание виновнику аварии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор, которым судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара признали виновным в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды за освобождение виновника смертельного ДТП от наказания с испытанием. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Приговором суда судью признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в системе правосудия: судьи, прокурора, адвоката, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В ходе досудебного расследования установлено, что судья при пособничестве другого лица высказал просьбу предоставить неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за назначение по результатам апелляционного рассмотрения дела лицу, которое совершило ДТП с смертельными последствиями, наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Учитывая то, что коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы, большую часть средств лицу вернули. Во время проведения следственных действий правоохранители по месту проживания посредника обнаружили часть незаконно полученных денежных средств в сумме 450 долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.