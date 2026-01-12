  1. Суд инфо
ВАКС вынес приговор судье Кропивницкого апелляционного суда Владимиру Гончару за взятку по делу смертельного ДТП

18:45, 12 января 2026
Речь идет о взятке в размере 10 тысяч долларов за условное наказание виновнику аварии.
ВАКС вынес приговор судье Кропивницкого апелляционного суда Владимиру Гончару за взятку по делу смертельного ДТП
Коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор, которым судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара признали виновным в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды за освобождение виновника смертельного ДТП от наказания с испытанием. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Приговором суда судью признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в системе правосудия: судьи, прокурора, адвоката, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

В ходе досудебного расследования установлено, что судья при пособничестве другого лица высказал просьбу предоставить неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за назначение по результатам апелляционного рассмотрения дела лицу, которое совершило ДТП с смертельными последствиями, наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Учитывая то, что коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы, большую часть средств лицу вернули. Во время проведения следственных действий правоохранители по месту проживания посредника обнаружили часть незаконно полученных денежных средств в сумме 450 долларов.

