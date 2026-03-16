Налбуфін тепер відпускатимуть лише за рецептом — набули чинності нові правила

З 15 березня обіг препарату підпадає під контроль закону про наркотичні засоби.

В Україні з 15 березня набули чинності нові правила обігу лікарських засобів групи похідних морфінану, зокрема препарату з міжнародною непатентованою назвою налбуфін. Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відтепер обіг налбуфіну підпадає під дію заходів контролю, передбачених Законом «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Згідно з новими вимогами, будь-які операції з цим препаратом дозволені лише за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

В аптеках налбуфін можуть відпускати тільки ті заклади, які мають відповідну ліцензію. Видача препарату здійснюється виключно за електронним рецептом на наркотичні або психотропні лікарські засоби, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Водночас під час воєнного стану на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, де немає технічної можливості виписати електронний рецепт, лікарі можуть оформлювати його у паперовій формі на спеціальному рецептурному бланку форми №3. Такі рецепти діятимуть протягом 10 днів, а аптеки повинні зберігати їх п’ять років.

У Держлікслужбі зазначили, що посилення контролю є кроком до більш прозорого обігу препаратів, які мають ризик зловживання.

