В Україні готують відновлення роботи аеропортів — Мінрозвитку створило робочу групу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення функціонування українських аеропортів та польотів цивільної авіації.

Згідно з наказом №511, робоча група розроблятиме пропозиції для керівництва міністерства щодо заходів із відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та захисту критичної інфраструктури у сфері авіації.

Група діятиме як консультативно-дорадчий орган при міністерстві. До її складу увійшли представники Мінрозвитку, Міністерства оборони, Державної авіаційної служби, ДСНС, Служби безпеки України, а також керівники ключових українських аеропортів і державних підприємств галузі.

Очолив робочу групу заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. До її роботи також залучені, зокрема, генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський, генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська та керівник державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак.

Основною формою роботи групи будуть засідання, які можуть проводитися як офлайн, так і онлайн. Рішення та рекомендації вважатимуться схваленими, якщо за них проголосує більшість присутніх членів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.