  В Україні

В Україні готують відновлення роботи аеропортів — Мінрозвитку створило робочу групу

19:12, 16 березня 2026
Група розроблятиме пропозиції щодо відновлення польотів цивільної авіації та захисту авіаційної інфраструктури.
Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення функціонування українських аеропортів та польотів цивільної авіації.

Згідно з наказом №511, робоча група розроблятиме пропозиції для керівництва міністерства щодо заходів із відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України та захисту критичної інфраструктури у сфері авіації.

Група діятиме як консультативно-дорадчий орган при міністерстві. До її складу увійшли представники Мінрозвитку, Міністерства оборони, Державної авіаційної служби, ДСНС, Служби безпеки України, а також керівники ключових українських аеропортів і державних підприємств галузі.

Очолив робочу групу заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. До її роботи також залучені, зокрема, генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський, генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська та керівник державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак.

Основною формою роботи групи будуть засідання, які можуть проводитися як офлайн, так і онлайн. Рішення та рекомендації вважатимуться схваленими, якщо за них проголосує більшість присутніх членів.

аеропорт Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

