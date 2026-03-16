В Украине готовят восстановление работы аэропортов — Минразвития создало рабочую группу

Министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к восстановлению функционирования украинских аэропортов и полетов гражданской авиации.

Согласно приказу № 511, рабочая группа будет разрабатывать предложения для руководства министерства относительно мер по восстановлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины и защите критической инфраструктуры в сфере авиации.

Группа будет действовать как консультативно-совещательный орган при министерстве. В ее состав вошли представители Минразвития, Министерства обороны, Государственной авиационной службы, ГСЧС, Службы безопасности Украины, а также руководители ключевых украинских аэропортов и государственных предприятий отрасли.

Рабочую группу возглавил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач. К ее работе также привлечены, в частности, генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский, генеральный директор международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская и руководитель государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрей Ярмак.

Основной формой работы группы будут заседания, которые могут проводиться как офлайн, так и онлайн. Решения и рекомендации будут считаться принятыми, если за них проголосует большинство присутствующих членов.

