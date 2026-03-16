Чоловік побачив відкритий гараж, знайшов ключі та викрав BMW — як його покарав суд

19:30, 16 березня 2026
На Хмельниччині суд ухвалив вирок у справі щодо незаконного заволодіння автомобілем вартістю понад пів мільйона гривень.
Фото: bostonherald.com
Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав жителя м. Житомира винуватим у незаконному заволодінні автомобілем BMW вартістю понад 543 тис. грн. про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, подія сталася 31 серпня 2025 року близько 22:40 на території гаражного кооперативу у Старокостянтинові. 33-річний чоловік помітив незамкнений гараж, усередині якого стояв автомобіль BMW 328I. У приміщенні він знайшов ключі від авто, після чого сів за кермо та виїхав з території кооперативу.

Під час розгляду справи в суді потерпілий розповів, що залишив свій автомобіль у гаражному приміщенні кооперативу для хімчистки. Проте наступного дня власник гаража повідомив, що BMW там немає. Чоловік просив стягнути з обвинуваченого 100 тис. грн моральної шкоди.

Обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.

Суд звернув увагу, що санкція частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України, яку йому інкримінують, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Позаяк обвинувачений з’явився із зізнанням до органу досудового розслідування, добровільно й активно сприяв розкриттю злочину та з’ясуванню обставин його вчинення, щиро розкаявся, критично оцінив свої дії, вказав на готовність нести кримінальну відповідальність, повністю відшкодував матеріальну шкоду, а також з огляду на його особу (молодий вік, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, учасник бойових дій, військовослужбовець, за місцем служби характеризується позитивно, раніше не судимий), суд дійшов висновку, що призначення йому мінімального покарання в межах санкції ч. 3 ст. 289 КК України є несправедливо суворим.

Тому застосував положення ч. 1 ст. 69 КК України та призначив більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією статті. Водночас зважаючи на позицію прокурора й потерпілого, поведінку обвинуваченого під час розгляду справи та відсутність даних, які б свідчили про його небезпеку для суспільства, суд дійшов висновку про можливість звільнення його від відбування основного покарання з випробуванням.

Відтак за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, звільнивши від відбування покарання на трирічний іспитовий строк. Також стягнув на користь потерпілого 100 тис. грн моральної шкоди.

Вирок у справі № 683/500/26 не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Українці за кордоном зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу — рішення Ради

Мін’юст стане ключовим органом для міжнародної правової допомоги українців.

Фіктивне батьківство і декларації: у ЗМІ з’явилися звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Екс-прокурор САП заявив, що директор НАБУ  міг приховати інформацію, яка  викликає сумніви у його доброчесності.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

