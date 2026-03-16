Чоловік побачив відкритий гараж, знайшов ключі та викрав BMW — як його покарав суд

На Хмельниччині суд ухвалив вирок у справі щодо незаконного заволодіння автомобілем вартістю понад пів мільйона гривень.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав жителя м. Житомира винуватим у незаконному заволодінні автомобілем BMW вартістю понад 543 тис. грн. про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, подія сталася 31 серпня 2025 року близько 22:40 на території гаражного кооперативу у Старокостянтинові. 33-річний чоловік помітив незамкнений гараж, усередині якого стояв автомобіль BMW 328I. У приміщенні він знайшов ключі від авто, після чого сів за кермо та виїхав з території кооперативу.

Під час розгляду справи в суді потерпілий розповів, що залишив свій автомобіль у гаражному приміщенні кооперативу для хімчистки. Проте наступного дня власник гаража повідомив, що BMW там немає. Чоловік просив стягнути з обвинуваченого 100 тис. грн моральної шкоди.

Обвинувачений свою вину визнав повністю та просив суворо його не карати.

Суд звернув увагу, що санкція частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України, яку йому інкримінують, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Позаяк обвинувачений з’явився із зізнанням до органу досудового розслідування, добровільно й активно сприяв розкриттю злочину та з’ясуванню обставин його вчинення, щиро розкаявся, критично оцінив свої дії, вказав на готовність нести кримінальну відповідальність, повністю відшкодував матеріальну шкоду, а також з огляду на його особу (молодий вік, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, учасник бойових дій, військовослужбовець, за місцем служби характеризується позитивно, раніше не судимий), суд дійшов висновку, що призначення йому мінімального покарання в межах санкції ч. 3 ст. 289 КК України є несправедливо суворим.

Тому застосував положення ч. 1 ст. 69 КК України та призначив більш м’яке покарання, ніж передбачено санкцією статті. Водночас зважаючи на позицію прокурора й потерпілого, поведінку обвинуваченого під час розгляду справи та відсутність даних, які б свідчили про його небезпеку для суспільства, суд дійшов висновку про можливість звільнення його від відбування основного покарання з випробуванням.

Відтак за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, звільнивши від відбування покарання на трирічний іспитовий строк. Також стягнув на користь потерпілого 100 тис. грн моральної шкоди.

Вирок у справі № 683/500/26 не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

