Мужчина увидел открытый гараж, нашел ключи и угнал BMW — как его наказал суд

19:30, 16 марта 2026
В Хмельницкой области суд вынес приговор по делу о незаконном завладении автомобилем стоимостью более полумиллиона гривен.
Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области признал жителя г. Житомира виновным в незаконном завладении автомобилем BMW стоимостью более 543 тыс. грн. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, событие произошло 31 августа 2025 года около 22:40 на территории гаражного кооператива в Староконстантинове. 33-летний мужчина заметил незапертый гараж, внутри которого стоял автомобиль BMW 328I. В помещении он нашел ключи от автомобиля, после чего сел за руль и выехал с территории кооператива.

Во время рассмотрения дела в суде потерпевший рассказал, что оставил свой автомобиль в гаражном помещении кооператива для химчистки. Однако на следующий день владелец гаража сообщил, что BMW там нет. Мужчина просил взыскать с обвиняемого 100 тыс. грн морального вреда.

Обвиняемый свою вину признал полностью и просил строго его не наказывать.

Суд обратил внимание, что санкция части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, которая ему инкриминируется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Поскольку обвиняемый явился с признанием в орган досудебного расследования, добровольно и активно способствовал раскрытию преступления и выяснению обстоятельств его совершения, искренне раскаялся, критически оценил свои действия, указал на готовность нести уголовную ответственность, полностью возместил материальный ущерб, а также учитывая его личность (молодой возраст, женат, имеет на содержании двоих малолетних детей, участник боевых действий, военнослужащий, по месту службы характеризуется положительно, ранее не судим), суд пришел к выводу, что назначение минимального наказания в пределах санкции ч. 3 ст. 289 УК Украины является несправедливо строгим.

Поэтому суд применил положения ч. 1 ст. 69 УК Украины и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи. В то же время, учитывая позицию прокурора и потерпевшего, поведение обвиняемого во время рассмотрения дела и отсутствие данных, которые свидетельствовали бы о его опасности для общества, суд пришел к выводу о возможности освободить его от отбывания основного наказания с испытанием.

Таким образом, за незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, суд назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком три года. Также суд взыскал в пользу потерпевшего 100 тыс. грн морального вреда.

Приговор по делу № 683/500/26 не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

