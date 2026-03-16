Причетним до російської вербувальної мережі планують забороняти в'їзд до країн ЄС

Проти мереж, які вербують іноземців для війни Росії проти України, запровадять санкції.

Європарламент закликає країни ЄС запровадити санкції проти людей і організацій, які вербують іноземців для російської армії.

Європейський парламент закликає країни-члени ЄС запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до вербування іноземців для потреб російської армії. Таку діяльність фактично визнано елементом гібридної війни Росії проти України, повідомила голова підкомітету із питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова.

За її словами йдеться не лише про окремих вербувальників, а й про посередників, агентства та організації, які допомагають РФ залучати людей у Європі.

«У контексті вербування Росією іноземців для участі у війні проти України ми говоримо не тільки про окремих людей-вербувальників, а й про організації, посередників, агентства, які допомагають Росії на території Європейського Союзу залучати людей і перенаправляти їх на війну проти України. І тут дуже важливо, щоб усе ж таки ЄС включив таких людей та організації у санкційний список, що дасть можливість блокувати в'їзд цим особам до країн Євросоюзу й обмежувати їхні фінансові спроможності. Такий підхід руйнуватиме російські агентурні мережі», - зазначила політикиня.

За її словами, в цьому напрямку має бути активна спільна робота правоохоронних органів України та ЄС, спільна дипломатична робота.

Нагадаємо, що 15 березня Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії, а також паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

