  1. В Україні

Причетним до російської вербувальної мережі планують забороняти в'їзд до країн ЄС

20:05, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проти мереж, які вербують іноземців для війни Росії проти України, запровадять санкції.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європарламент закликає країни ЄС запровадити санкції проти людей і організацій, які вербують іноземців для російської армії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Європейський парламент закликає країни-члени ЄС запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до вербування іноземців для потреб російської армії. Таку діяльність фактично визнано елементом гібридної війни Росії проти України, повідомила голова підкомітету із питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова.

За її словами йдеться не лише про окремих вербувальників, а й про посередників, агентства та організації, які допомагають РФ залучати людей у Європі.

«У контексті вербування Росією іноземців для участі у війні проти України ми говоримо не тільки про окремих людей-вербувальників, а й про організації, посередників, агентства, які допомагають Росії на території Європейського Союзу залучати людей і перенаправляти їх на війну проти України. І тут дуже важливо, щоб усе ж таки ЄС включив таких людей та організації у санкційний список, що дасть можливість блокувати в'їзд цим особам до країн Євросоюзу й обмежувати їхні фінансові спроможності. Такий підхід руйнуватиме російські агентурні мережі», - зазначила політикиня.

За її словами, в цьому напрямку має бути активна спільна робота правоохоронних органів України та ЄС, спільна дипломатична робота.

Нагадаємо, що 15 березня Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК Росії, а також паралімпійців, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС санкції війна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]