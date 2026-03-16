  В Украине

Причастным к российской вербовочной сети планируют запрещать въезд в страны ЕС

20:05, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Против сетей, которые вербуют иностранцев для войны России против Украины, введут санкции.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европарламент призывает страны ЕС ввести санкции против людей и организаций, которые вербуют иностранцев для российской армии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Европейский парламент призывает страны-члены ЕС ввести санкции против людей и организаций, причастных к вербовке иностранцев для нужд российской армии. Такая деятельность фактически признана элементом гибридной войны России против Украины, сообщила глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

По ее словам, речь идет не только об отдельных вербовщиках, но и о посредниках, агентствах и организациях, которые помогают РФ привлекать людей в Европе.

«В контексте вербовки Россией иностранцев для участия в войне против Украины мы говорим не только об отдельных людях-вербовщиках, но и об организациях, посредниках, агентствах, которые помогают России на территории Европейского Союза привлекать людей и перенаправлять их на войну против Украины. И здесь очень важно, чтобы все-таки ЕС включил таких людей и организации в санкционный список, что даст возможность блокировать въезд этим лицам в страны Евросоюза и ограничивать их финансовые возможности. Такой подход будет разрушать российские агентурные сети», — отметила политик.

По ее словам, в этом направлении должна быть активная совместная работа правоохранительных органов Украины и ЕС, а также совместная дипломатическая работа.

Напомним, что 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]