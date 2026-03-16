Причастным к российской вербовочной сети планируют запрещать въезд в страны ЕС

Против сетей, которые вербуют иностранцев для войны России против Украины, введут санкции.

Европарламент призывает страны ЕС ввести санкции против людей и организаций, которые вербуют иностранцев для российской армии.

Европейский парламент призывает страны-члены ЕС ввести санкции против людей и организаций, причастных к вербовке иностранцев для нужд российской армии. Такая деятельность фактически признана элементом гибридной войны России против Украины, сообщила глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

По ее словам, речь идет не только об отдельных вербовщиках, но и о посредниках, агентствах и организациях, которые помогают РФ привлекать людей в Европе.

«В контексте вербовки Россией иностранцев для участия в войне против Украины мы говорим не только об отдельных людях-вербовщиках, но и об организациях, посредниках, агентствах, которые помогают России на территории Европейского Союза привлекать людей и перенаправлять их на войну против Украины. И здесь очень важно, чтобы все-таки ЕС включил таких людей и организации в санкционный список, что даст возможность блокировать въезд этим лицам в страны Евросоюза и ограничивать их финансовые возможности. Такой подход будет разрушать российские агентурные сети», — отметила политик.

По ее словам, в этом направлении должна быть активная совместная работа правоохранительных органов Украины и ЕС, а также совместная дипломатическая работа.

Напомним, что 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих ВПК России, а также паралимпийцев, которые оправдывают агрессию РФ и распространяют российскую пропаганду.

