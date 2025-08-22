На Хмельниччині викрито масштабні розтрати бюджетних коштів – Руслан Кравченко повідомив про 39 підозр

13:51, 22 серпня 2025
Міські голови, депутати та освітяни під підозрою у розтраті мільйонів.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про розкриття масштабних зловживань у бюджетній сфері Хмельниччини. Місцеві посадовці, депутати, керівники навчальних закладів та підрядники підозрюються у розтраті мільйонів гривень з бюджетів громад. Загалом оголошено 39 підозр за фактами розтрати, зловживання владою, службового підроблення та недбалості.
Зловживання місцевих голів
Міські та сільські голови Хмельниччини опинилися в центрі скандалу через фінансові махінації:
- Нетішинський міський голова допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості, що призвело до значних збитків для громади.
- Дунаєвецька міська голова, разом з інженером технагляду та підрядником, завищувала обсяги та вартість робіт під час капітального ремонту вулиць.
- Берездівський сільський голова разом з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів.
- Судилківська сільська голова заволоділа бюджетними коштами під час капітального ремонту школи.
Схеми за участю депутатів
Депутати місцевих рад також причетні до незаконних оборудок:
- Депутат Кам’янець-Подільської міськради, який раніше очолював міську лікарню, разом з ексдиректором Департаменту містобудування незаконно передали корпус лікарні забудовнику для зведення багатоповерхівки.
- Депутат Шепетівської міськради, який є директором комунального підприємства, разом із фахівцем із закупівель розтратили кошти громади на закупівлі автомобілів.
Посадовці та розтрата бюджетів
Чиновники місцевих рад і адміністрацій також потрапили під підозру:
- Екскерівниця департаменту Хмельницької ОДА розтратила кошти під час закупівлі програмного забезпечення, яке так і не було поставлено, попри оплату.
- Два екскерівники Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради разом з інженером технагляду розтратили кошти під час капітального ремонту стадіону.
- Начальник управління капітального будівництва Нетішинської міськради привласнив кошти під час реконструкції освітнього закладу.
Освітній сектор: фіктивні договори та самопреміювання
Освітяни Хмельниччини також причетні до фінансових порушень:
- Керівники дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шестеро бухгалтерів уклали фіктивні договори на опалення влітку, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
- Два бухгалтери державного закладу профтехосвіти безпідставно нараховували собі надбавки.
- Директор обласної комплексної ДЮСШ призначав собі премії, порушуючи фінансову дисципліну.
Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Слідчі дії у справах тривають, а правоохоронці обіцяють продовжити розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.
