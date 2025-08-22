На Хмельниччині викрито масштабні розтрати бюджетних коштів – Руслан Кравченко повідомив про 39 підозр

Міські голови, депутати та освітяни під підозрою у розтраті мільйонів.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про розкриття масштабних зловживань у бюджетній сфері Хмельниччини. Місцеві посадовці, депутати, керівники навчальних закладів та підрядники підозрюються у розтраті мільйонів гривень з бюджетів громад. Загалом оголошено 39 підозр за фактами розтрати, зловживання владою, службового підроблення та недбалості.

Зловживання місцевих голів

Міські та сільські голови Хмельниччини опинилися в центрі скандалу через фінансові махінації:

Нетішинський міський голова допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості, що призвело до значних збитків для громади.

допустив закупівлю квадрокоптерів неналежної якості, що призвело до значних збитків для громади. Дунаєвецька міська голова , разом з інженером технагляду та підрядником, завищувала обсяги та вартість робіт під час капітального ремонту вулиць.

, разом з інженером технагляду та підрядником, завищувала обсяги та вартість робіт під час капітального ремонту вулиць. Берездівський сільський голова разом з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів.

разом з посадовцем Ізяславської міськради підозрюються у розтраті коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів. Судилківська сільська голова заволоділа бюджетними коштами під час капітального ремонту школи.

Схеми за участю депутатів

Депутати місцевих рад також причетні до незаконних оборудок:

Депутат Кам’янець-Подільської міськради , який раніше очолював міську лікарню, разом з ексдиректором Департаменту містобудування незаконно передали корпус лікарні забудовнику для зведення багатоповерхівки.

, який раніше очолював міську лікарню, разом з ексдиректором Департаменту містобудування незаконно передали корпус лікарні забудовнику для зведення багатоповерхівки. Депутат Шепетівської міськради, який є директором комунального підприємства, разом із фахівцем із закупівель розтратили кошти громади на закупівлі автомобілів.

Посадовці та розтрата бюджетів

Чиновники місцевих рад і адміністрацій також потрапили під підозру:

Екскерівниця департаменту Хмельницької ОДА розтратила кошти під час закупівлі програмного забезпечення, яке так і не було поставлено, попри оплату.

розтратила кошти під час закупівлі програмного забезпечення, яке так і не було поставлено, попри оплату. Два екскерівники Департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міськради разом з інженером технагляду розтратили кошти під час капітального ремонту стадіону.

разом з інженером технагляду розтратили кошти під час капітального ремонту стадіону. Начальник управління капітального будівництва Нетішинської міськради привласнив кошти під час реконструкції освітнього закладу.

Освітній сектор: фіктивні договори та самопреміювання

Освітяни Хмельниччини також причетні до фінансових порушень:

Керівники дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шестеро бухгалтерів уклали фіктивні договори на опалення влітку, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

та шестеро бухгалтерів уклали фіктивні договори на опалення влітку, що призвело до розтрати бюджетних коштів. Два бухгалтери державного закладу профтехосвіти безпідставно нараховували собі надбавки.

безпідставно нараховували собі надбавки. Директор обласної комплексної ДЮСШ призначав собі премії, порушуючи фінансову дисципліну.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Слідчі дії у справах тривають, а правоохоронці обіцяють продовжити розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

