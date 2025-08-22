В Хмельницкой области раскрыты масштабные растраты бюджетных средств – Руслан Кравченко сообщил о 39 подозрениях

13:51, 22 августа 2025
Городские головы, депутаты и педагоги подозреваются в растрате миллионов.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии масштабных злоупотреблений в бюджетной сфере Хмельницкой области. Местные чиновники, депутаты, руководители учебных заведений и подрядчики подозреваются в растрате миллионов гривен из бюджетов общин. Всего объявлено 39 подозрений по фактам растраты, злоупотребления властью, служебного подлога и халатности.
Злоупотребления местных глав
Городские и сельские головы Хмельницкой области оказались в центре скандала из-за финансовых махинаций:
- Нетешинский городской голова допустил закупку квадрокоптеров ненадлежащего качества, что привело к значительным убыткам для общины.
- Дунаевецкий городской голова, вместе с инженером технадзора и подрядчиком, завышала объемы и стоимость работ во время капитального ремонта улиц.
- Берездовский сельский голова вместе с должностным лицом Изяславского горсовета подозреваются в растрате средств на закупку симуляторов полетов на дронах для школьников.
- Судылковский сельский голова завладела бюджетными средствами во время капитального ремонта школы.
Схемы с участием депутатов
Депутаты местных советов также причастны к незаконным сделкам:
- Депутат Каменец-Подольского горсовета, ранее возглавлявший городскую больницу, вместе с экс-директором Департамента градостроительства незаконно передали корпус больницы застройщику для возведения многоэтажки.
- Депутат Шепетовского горсовета, который является директором коммунального предприятия, вместе со специалистом по закупкам растратили средства общины на закупку автомобилей.
Чиновники и растрата бюджетов
Чиновники местных советов и администраций также попали под подозрение:
- Бывшая руководительница департамента Хмельницкой ОГА растратила средства при закупке программного обеспечения, которое так и не было поставлено, несмотря на оплату.
- Два бывших руководителя Департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского горсовета вместе с инженером технадзора растратили средства при капитальном ремонте стадиона.
- Начальник управления капитального строительства Нетешинского горсовета присвоил средства при реконструкции образовательного учреждения.
Образовательный сектор: фиктивные договоры и самопремирование
Педагоги Хмельницкой области также причастны к финансовым нарушениям:
- Руководители девяти учебных заведений Теофипольской общины и шесть бухгалтеров заключили фиктивные договоры на отопление летом, что привело к растрате бюджетных средств.
- Два бухгалтера государственного учреждения профтехобразования безосновательно начисляли себе надбавки.
- Директор областной комплексной ДЮСШ назначал себе премии, нарушая финансовую дисциплину.
Прокуратура подготовила ходатайство об избрании мер пресечения для подозреваемых. Следственные действия по делам продолжаются, а правоохранители обещают продолжить расследование для привлечения всех виновных к ответственности.
