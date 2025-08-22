В Хмельницкой области раскрыты масштабные растраты бюджетных средств – Руслан Кравченко сообщил о 39 подозрениях

Городские головы, депутаты и педагоги подозреваются в растрате миллионов.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о раскрытии масштабных злоупотреблений в бюджетной сфере Хмельницкой области. Местные чиновники, депутаты, руководители учебных заведений и подрядчики подозреваются в растрате миллионов гривен из бюджетов общин. Всего объявлено 39 подозрений по фактам растраты, злоупотребления властью, служебного подлога и халатности.

Злоупотребления местных глав

Городские и сельские головы Хмельницкой области оказались в центре скандала из-за финансовых махинаций:

Нетешинский городской голова допустил закупку квадрокоптеров ненадлежащего качества, что привело к значительным убыткам для общины.

Дунаевецкий городской голова, вместе с инженером технадзора и подрядчиком, завышала объемы и стоимость работ во время капитального ремонта улиц.

Берездовский сельский голова вместе с должностным лицом Изяславского горсовета подозреваются в растрате средств на закупку симуляторов полетов на дронах для школьников.

Судылковский сельский голова завладела бюджетными средствами во время капитального ремонта школы.

Схемы с участием депутатов

Депутаты местных советов также причастны к незаконным сделкам:

Депутат Каменец-Подольского горсовета, ранее возглавлявший городскую больницу, вместе с экс-директором Департамента градостроительства незаконно передали корпус больницы застройщику для возведения многоэтажки.

Депутат Шепетовского горсовета, который является директором коммунального предприятия, вместе со специалистом по закупкам растратили средства общины на закупку автомобилей.

Чиновники и растрата бюджетов

Чиновники местных советов и администраций также попали под подозрение:

Бывшая руководительница департамента Хмельницкой ОГА растратила средства при закупке программного обеспечения, которое так и не было поставлено, несмотря на оплату.

Два бывших руководителя Департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского горсовета вместе с инженером технадзора растратили средства при капитальном ремонте стадиона.

Начальник управления капитального строительства Нетешинского горсовета присвоил средства при реконструкции образовательного учреждения.

Образовательный сектор: фиктивные договоры и самопремирование

Педагоги Хмельницкой области также причастны к финансовым нарушениям:

Руководители девяти учебных заведений Теофипольской общины и шесть бухгалтеров заключили фиктивные договоры на отопление летом, что привело к растрате бюджетных средств.

Два бухгалтера государственного учреждения профтехобразования безосновательно начисляли себе надбавки.

Директор областной комплексной ДЮСШ назначал себе премии, нарушая финансовую дисциплину.

Прокуратура подготовила ходатайство об избрании мер пресечения для подозреваемых. Следственные действия по делам продолжаются, а правоохранители обещают продолжить расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

