Практика судів
  1. В Україні

У Києві директорка та бухгалтерка ліцею підозрюються у розкраданні 10 млн грн

12:02, 22 серпня 2025
Керівництво ліцею підозрюється у крадіжці понад 10 млн гривень зарплатних коштів.
У Києві директорка та бухгалтерка ліцею підозрюються у розкраданні 10 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори висунули підозру директорці та колишній головній бухгалтерці одного з ліцеїв Деснянського району у заволодінні 10 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що з 2021 по 2025 рік бухгалтерка за попередньою змовою з директоркою щомісячно безпідставно перераховувала кошти ліцею на власний рахунок під виглядом зарплати, поза межами фонду оплати праці. У середньому щомісячні виплати становили понад 100 тис. гривень, а загальна сума за чотири роки сягнула більш як 10 млн гривень.

За статтею обвинувачення передбачено від 7 до 12 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади до трьох років і конфіскацію майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ зарплата школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Ми ведемо цю дискусію разом з військовими – Юлія Свириденко щодо дозволу на виїзд чоловікам до 22 років

За словами Юлії Свириденко, питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років потребує широкої дискусії.

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.

Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва