У Києві директорка та бухгалтерка ліцею підозрюються у розкраданні 10 млн грн

Керівництво ліцею підозрюється у крадіжці понад 10 млн гривень зарплатних коштів.

Прокурори висунули підозру директорці та колишній головній бухгалтерці одного з ліцеїв Деснянського району у заволодінні 10 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що з 2021 по 2025 рік бухгалтерка за попередньою змовою з директоркою щомісячно безпідставно перераховувала кошти ліцею на власний рахунок під виглядом зарплати, поза межами фонду оплати праці. У середньому щомісячні виплати становили понад 100 тис. гривень, а загальна сума за чотири роки сягнула більш як 10 млн гривень.

За статтею обвинувачення передбачено від 7 до 12 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади до трьох років і конфіскацію майна.

