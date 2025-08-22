В Киеве директор и бухгалтер лицея подозреваются в хищении 10 млн грн

Руководство лицея подозревается в краже более 10 млн гривен зарплатных средств.

Прокуроры выдвинули подозрение директору и бывшему главному бухгалтеру одного из лицеев Деснянского района в завладении 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что с 2021 по 2025 год бухгалтер по предварительному сговору с директором ежемесячно безосновательно перечисляла средства лицея на свой счет под видом зарплаты, вне фонда оплаты труда. В среднем ежемесячные выплаты составляли более 100 тыс. гривен, а общая сумма за четыре года достигла более 10 млн гривен.

По статье обвинения предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности до трех лет и конфискация имущества.

