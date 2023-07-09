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Нацбанк пока не штрафовал банки и обменники за отказ принимать «старые» доллары

20:38, 9 июля 2023
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, вопросы решались в рабочем порядке, однако санкции потенциально могут быть применены.
Нацбанк пока не штрафовал банки и обменники за отказ принимать «старые» доллары
Фото: nsirogozy.city
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Национальный банк пока не штрафовал банки и обменные пункты за отказ принимать «старые» доллары. Об этом во время заседания комитета по налоговой и таможенной политике заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

По его словам, проблемные вопросы «по старым долларам» «решались в рабочем порядке».

«Никаких санкций не применялось», - отметил Олейник

В то же время, замглавы Нацбанка отметил, что начались проверки обменных пунктов по итогам которых могут быть приняты санкции в отношении финансовых учреждений. Олийнык напомнил, что за это Нацбанк имеет право оштрафовать обменник или лишить лицензии.

На реплику о том, почему Нацбанк не планирует проверки банков в связи с отказом принимать «старые» доллары, заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Олейник отметил, что большинство жалоб касается обменников.

«По банкам 1-3 жалобы, Остальные – небанк», - отметил Олейник

Говоря о ситуации с приемом «старых» долларов, замглавы Нацбанка Юрий Гелетий подтвердил, что есть единичные случаи отказа банков принимать «изношенные» доллары.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Нацбанк обязал банки и обменники принимать старые или изношенные банкноты.

Автор Ярослав Конощук

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