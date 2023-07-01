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Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

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Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

  1. Суспільство

В Україні завершилася дія COVID-карантину

07:10, 1 липня 2023
1 липня в Україні завершився карантин через пандемію коронавірусу.
В Україні завершилася дія COVID-карантину
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З суботи, 1 липня, в Україні скасовується карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію COVID-19, який розпочався у березні 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за період карантину влада відпрацювала механізми реагування, що допомагає під час повномасштабної війни.

«Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки», – наголосив очільник уряду.

У МОЗ одякували медичним працівникам, які боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.

«Неймовірну роботу виконали лікарі. У найтемніші часи, коли світ ще не знав, наскільки небезпечний COVID-19, коли не було вакцини та змоги хоч якось убезпечитись від тяжких наслідків хвороби, медики, не вагаючись, прийняли цей виклик та продовжували працювати», – зазначили у відомстві.

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