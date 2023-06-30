У Раді розповіли, скільки коштів планують виділити на підтримку бізнесу в 2023 році

У Комітеті з питань бюджету зазначили, що з початку року з державного бюджету на підтримку бізнесу було спрямовано 10,2 млрд гривень.

Фото: rada.gov.ua

До кінця року передбачається спрямувати з державного бюджету щонайменше 22 млрд гривень на підтримку бізнесу. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, з початку року на пряму фінансову підтримку бізнесу вже спрямовано 10,2 млрд гривень.

Глава Комітету з питань бюджету зазначила, що у цьому році пряма фінансова підтримка бізнесу переважно надається через Фонд розвитку підприємництва.

Цьому фондові з початку року з бюджету було виділено 8,7 млрд гривень, зокрема на програму пільгового кредитування «5-7-9%».

Як зазначила Підласа, найбільше у програмі беруть участь суб’єкти сільськогосподарської діяльності. Зокрема, в цьому році 6 тисяч таких суб’єктів отримали кредити на загальну суму 22,5 млрд гривень.

У рамках проекту «єРобота» з державного бюджету за п’ять місяців цього року спрямовано понад 1,1 млрд гривень на гранти для створення або на розвиток переробних підприємств, садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства.

А з квітня 2023 року в рамках цього проекту гранти можуть отримувати ще й ветерани на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Водночас з початку року ветерани війни вже отримали на розвиток власного бізнесу за рахунок коштів державного бюджету майже 19 млн гривень із Українського ветеранського фонду, додала Голова Комітету з питань бюджету.

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