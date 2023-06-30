Корсунь-Шевченківський райсуд Черкаської області перейшов під захист Служби судової охорони

Відтепер у суді забезпечувати громадський порядок та здійснювати захист усіх учасників судового процесу будуть співробітники Служби судової охорони.

Фото: ck.court.gov.ua

30 червня Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області перейшов під охорону територіального управління Служби судової охорони у Черкаській області. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Прийняття суду під охорону відбулося за участю начальника територіального управління Служби судової охорони у Черкаській області полковника служби судової охорони Анатолія Харенка, голови суду Сергія Свитки, керівника апарату суду Олександра Катеруші, працівників територіального управління ССО, суддів та працівників апарату суду.

За традицією керівництву суду була вручена пам’ятна табличка з символікою Служби судової охорони в якості підтвердження того, що Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області знаходиться під захистом Служби судової охорони», - сказано у повідомленні.

Фото: ck.court.gov.ua

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