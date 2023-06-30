Представлялись окупантами: МВС викрило шахраїв, які обдурили родини українських полонених на тисячі гривень

Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували «повернути» бійців з полону за грошову винагороду.

В Україні викрили шахраїв, які обманювали родини українських полонених, представляючись окупантами. Жертвами схеми стали люди по всій Україні на загальну суму 135 тисяч гривень. Про це повідомляє МВС України.

Так, зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували «повернути» бійців з полону за грошову винагороду.

«Троє підозрюваних представлялись військовими рф, членами ПВК «Вагнера» або інших збройних формувань, не маючи до цього жодного відношення», - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник - під цілодобовим домашнім арештом.

«Від їх дій постраждали жителі різних регіонів України на суму понад 135 тисяч гривен», - додали в МВС.

Утриманцям колонії повідомили про підозру за фактом шахрайства. Дії спільника також кваліфіковані за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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