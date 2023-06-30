Представлялись оккупантами: МВД разоблачило мошенников, которые обманули семьи украинских пленных на тысячи гривен

Злоумышленники звонили по телефону родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали «вернуть» бойцов из плена за денежное вознаграждение.

В Украине разоблачили мошенников, обманывавших семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен. Об этом сообщает МВД Украины.

Так, злоумышленники звонили по телефону родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали «вернуть» бойцов из плена за денежное вознаграждение.

«Три подозреваемых представлялись военными рф, членами ЧВК «Вагнера» или других вооруженных формирований, не имея к этому никакого отношения», - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, организатор и соорганизатор группы находятся в местах лишения свободы. Третий участник – под круглосуточным домашним арестом.

«От их действий пострадали жители разных регионов Украины на сумму более 135 тысяч гривен», – добавили в МВД.

Иждивенцам колонии сообщили о подозрении по факту мошенничества. Действия сообщника также квалифицированы по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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