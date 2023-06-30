Зеленский поручил усилить оборону северной границы с Беларусью

Залужному и Наеву поручили усилить северное направление Украины из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, по результатам которой отдал приказ Валерию Залужному и Сергею Наеву усилить северное направление Украины из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь.

"Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.

Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.

Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему «Севером» Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления", — сообщил Президент.

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