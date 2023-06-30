Корсунь-Шевченковский райсуд Черкасской области перешел под защиту Службы судебной охраны

Теперь в Корсунь-Шевченковском райсуде Черкасской области обеспечивать общественный порядок и осуществлять защиту всех участников судебного процесса будут сотрудники Службы судебной охраны.

30 июня Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области перешел под охрану территориального управления Службы судебной охраны в Черкасской области. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Принятие суда под охрану состоялось с участием начальника территориального управления Службы судебной охраны в Черкасской области полковника службы судебной охраны Анатолия Харенко, председателя суда Сергея Свитки, руководителя аппарата суда Александра Катеруши, работников территориального управления ССО, судей и работников аппарата суда.

По традиции, руководству суда была вручена памятная табличка с символикой Службы судебной охраны в качестве подтверждения того, что Корсунь-Шевченковский районный суд Черкасской области находится под защитой Службы судебной охраны», - сказано в сообщении.

Фото: ck.court.gov.ua

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