В Раде рассказали, сколько средств планируют выделить в поддержку бизнеса в 2023 году

В Комитете по бюджету отметили, что с начала года из государственного бюджета на поддержку бизнеса было направлено 10,2 млрд гривен.

Фото: rada.gov.ua

До конца года предполагается направить из государственного бюджета не менее 22 млрд гривен в поддержку бизнеса. Об этом сообщила народный депутат, глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



По ее словам, с начала года на прямую финансовую поддержку бизнесу уже направлено 10,2 млрд гривен.



Глава Комитета по бюджету отметила, что в этом году прямая финансовая поддержка бизнеса преимущественно предоставляется через Фонд развития предпринимательства.



Этому фонду с начала года из бюджета было выделено 8,7 млрд гривен, в том числе на программу льготного кредитования «5-7-9%».



Как отметила Пидласа, больше всего в программе принимают участие субъекты сельскохозяйственной деятельности. В частности, в этом году 6 тысяч таких субъектов получили кредиты на общую сумму 22,5 млрд гривен.



В рамках проекта «єРабота» из государственного бюджета за пять месяцев этого года направлено более 1,1 млрд гривен на гранты для создания или на развитие перерабатывающих предприятий, садоводства, ягодничества, виноградарства, тепличного хозяйства.



А с апреля 2023 года в рамках этого проекта гранты могут получать еще и ветераны на начало или развитие собственного бизнеса.



В то же время, с начала года ветераны войны уже получили на развитие собственного бизнеса за счет средств государственного бюджета почти 19 млн гривен из Украинского ветеранского фонда, добавила Председатель Комитета по вопросам бюджета.

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