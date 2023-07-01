В Украине завершилось действие COVID-карантина

1 июля в Украине завершился карантин через пандемию коронавируса.

С субботы, 1 июля, в Украине отменяется карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за начавшейся в марте 2020 года пандемии COVID-19.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за период карантина власти отработали механизмы реагирования, помогающие во время полномасштабной войны.

«Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами. Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия», – подчеркнул глава правительства.

В Минздраве благодарили медицинских работников, которые боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия.

«Невероятную работу проделали врачи. В самые темные времена, когда мир еще не знал, насколько опасен COVID-19, когда не было вакцины и возможности хоть как-то уберечься от тяжелых последствий болезни, медики, не колеблясь, приняли этот вызов и продолжали работать», – отметили в ведомстве.

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