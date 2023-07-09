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Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.

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Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

21:14, 9 июля 2023
Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.
Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко
Фото: teren.in.ua
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Кабинет министров продлил на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены государственное регулирование цен на отечественную муку, батон, яйца категории C1. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №650 от 19 июня

Указанным документом министры установили с 1 июля на период военного положения и в течение трех месяцев после отмены предельный уровень торговой надбавки (наценки) на следующие отечественные товары: мука пшеничная высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке), хлеб ржано-пшеничный , яйца куриные категории С1, птица (тушки куриные, четвертины тушки куриной), батон и подсолнечное масло рафинированное

В то же время установлено, что в случае если указанные продукты будут маркированы как органические, они не попадут под регулирование.

Этим же документом опеределено, что супермаркеты и другие оптовые покупатели обязаны рассчитываться за товары, наценку на которые ограничены, а также гречиху, сахар, вермишель, масло 72,5% жирности, минеральную воду в течение 10 дней со дня выставления за них счетов.

Этим же постановлением чиновники признали утратившими силу ряд постановлений в связи с завершением карантина.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 июля в Украине завершился COVID-карантин.

Автор: Ярослав Конощук

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