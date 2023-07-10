Есть сигнал, что в россии может быть новый мятеж — Зеленский

Зеленский отметил, что у Путина нет военной силы внутри россии.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в россии может повториться мятеж. Об этом он сказал в интервью ABC News, комментируя мятеж «вагнеровцев» в рф 23-24 июня

«Есть сигнал, что в россии может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж», - сказал он.

«У Путина нет военной силы внутри России, и его гражданское население не защищено», - заявил Глава государства.

Зеленский заявил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который совершил мятеж в россии, было стать «политической фигурой», и ему это удалось.

«Почему он (Пригожин – ред.) остановился? Ну, я точно не знаю», – добавил Зеленский.

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