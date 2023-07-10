Украина должна отвечать требованиям для вступления в НАТО — Байден

Президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО. По его словам, война должна закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос включения Украины. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я не думаю, что она готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны.

Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла получить право на вступление в НАТО.

Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые из этих вопросов», - заявил Байден.

Он рассказал, что подробно говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу и пообещал, что США и дальше будут действовать в целях безопасности и вооружения Украины.

«Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО», - добавил он. В долгосрочной перспективе Байден сказал, что Украина присоединится к Альянсу, добавив: «НАТО — это политика открытых дверей, мы не собираемся их закрывать».

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