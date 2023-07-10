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  1. Суд інфо

Оприлюднили інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2022 рік

14:10, 10 липня 2023
У інформаційній доповіді можна ознайомитися з даними щодо діяльності КСУ за минулий рік.
Оприлюднили інформаційну доповідь Конституційного Суду України за 2022 рік
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Конституційний Суд України оприлюднив щорічну інформаційну доповідь Суду за 2022 рік. Про це йдеться у пресслужбі КСУ.

«доповіді можна ознайомитися з інформацією щодо діяльності КСУ за 2022 рік, зокрема, про:

- діяльність Конституційного Суду України зі здійснення конституційного контролю: аналіз змісту звернень, що надійшли до Суду у попередньому році, аналіз актів, ухвалених Судом у 2022 році, а також підстав для відмови у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами;

- позасудову діяльність: події та заходи, співпраця Суду з громадянським суспільством, міжнародне співробітництво, наукові публікації суддів.

- роботу Секретаріату Суду, спрямовану на забезпечення діяльності органу конституційного контролю: фінансове забезпечення діяльності Суду, перспективи та напрями його розвитку.

Із текстом щорічної інформаційної доповіді можна ознайомитися на офіційному вебсайті Суду за посиланням», - сказано у повідомленні. 

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