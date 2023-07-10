Окупанти вдарили авіабомбою по місцю видачі допомоги в Оріхові: багато постраждалих

Ворог здійснив воєнний злочин у прифронтовому Оріхові.

Джерело фото: Юрій Малашко

У понеділок, 10 липня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області у той час, коли у житловому кварталі видавали гумдопомогу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко на своєму Telegram-каналі.

«Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові − вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік», - написав він.

Ще 11 оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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